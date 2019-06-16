Епархия отказалась от строительства собора в сквере Екатеринбурга

Вид на сквер на Октябрьской площади, где проходили акции против строительства собора святой Екатерины. Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере у Театра драмы в областном центре.

"В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью божественному промыслу, ведущему нас ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра", - говорится в послании митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, которое было зачитано в воскресенье, в праздник Троицы, в храмах епархии.

Однако в заявлении подчеркивается, что череда уступок не может быть бесконечной.

"И если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то третий раз - это закономерность, которую мы не можем не заметить. У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар", - пишет митрополит, выражая надежду, что нынешняя уступка - последняя.

Он выразил пожелание, чтобы уступчивость православных стала "поводом к миру, а не к новому витку противостояния", и пообещал, что епархия обязательно в скором времени начнет строительство собора Святой великомученицы Екатерины "на достойном её святости месте".

Скандальное строительство

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. После недели протестов и задержаний, а также высказанной президентом Владимиром Путиным оценки происходящего и проведенного ВЦИОМ опроса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

Проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма. При этом вообще против строительства храма выступили 18% жителей города.

Власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.