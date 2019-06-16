Поиск

Епархия отказалась от строительства собора в сквере Екатеринбурга

Епархия отказалась от строительства собора в сквере Екатеринбурга
Вид на сквер на Октябрьской площади, где проходили акции против строительства собора святой Екатерины.
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере у Театра драмы в областном центре.

"В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью божественному промыслу, ведущему нас ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра", - говорится в послании митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, которое было зачитано в воскресенье, в праздник Троицы, в храмах епархии.

Однако в заявлении подчеркивается, что череда уступок не может быть бесконечной.

В РоссииВ Екатеринбурге определили 13 самых популярных у горожан мест под храмЧитать подробнее

"И если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то третий раз - это закономерность, которую мы не можем не заметить. У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар", - пишет митрополит, выражая надежду, что нынешняя уступка - последняя.

Он выразил пожелание, чтобы уступчивость православных стала "поводом к миру, а не к новому витку противостояния", и пообещал, что епархия обязательно в скором времени начнет строительство собора Святой великомученицы Екатерины "на достойном её святости месте".

Скандальное строительство

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. После недели протестов и задержаний, а также высказанной президентом Владимиром Путиным оценки происходящего и проведенного ВЦИОМ опроса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

Проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма. При этом вообще против строительства храма выступили 18% жителей города.

Власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

8
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург РПЦ Свердловская область

Новости по теме

Новости

В селе Чемодановка после массовой драки задержали еще 12 человек

В селе Чемодановка после массовой драки задержали еще 12 человек

Избирком Петербурга признал законным сбор подписей за Беглова в вестибюлях метро

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

The New York Times узнала о кибероперациях США против российских энергосетей

Девелопер Худоян отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Что произошло за день: суббота, 15 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Эксперт заявил минимум о сотне приговоров в год за фальсификацию дел по наркостатьям

Эксперт заявил минимум о сотне приговоров в год за фальсификацию дел по наркостатьям

Сын Алибасова заявил о планах отправить его в Казахстан для реабилитации

В СПЧ связали конфликт в Чемодановке с невниманием местных властей

Установлены 12 участников массовой драки в Чемодановке

Установлены 12 участников массовой драки в Чемодановке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');