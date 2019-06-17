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Шесть кандидатов заявились на выборы губернатора Сахалина

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Еще два претендента заявили о своем участии в выборах губернатора Сахалинской области, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель областной избирательной комиссии Виктория Черкасова.

"В понедельник состоялось заседание областной избирательной комиссии. Рассмотрели документы от двух кандидатов - самовыдвиженца Светланы Ивановой и кандидата от политической партии "Коммунистическая партия социальной справедливости" Дмитрия Кочергина. В соответствии с законом им дано разрешение на открытие специальных избирательных счетов кандидатов", - рассказала она.

Черкасова напомнила, что документы на участие в выборах принимаются до 1 июля, затем в течение 10 дней областной избирком рассмотрит документы претендентов и примет решение по их регистрации в качестве кандидатов в губернаторы Сахалинской области. Самим претендентам за этот период необходимо пройти так называемый "муниципальный фильтр" - получить не менее 30 подписей в их поддержку от депутатов муниципальных собраний, самовыдвиженцам также предстоит собрать около 2 тыс. подписей избирателей.

Иванова - депутат Сахалинской областной думы, жительница Южно-Сахалинска, Кочергин работает в исполкоме "Коммунистической партии социальной справедливости", живет в Москве.

Как сообщалось ранее, о своем участии в выборах губернатора заявили: в качестве самовыдвиженца временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко, первый секретарь сахалинского областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин (как кандидат от партии), депутат Госдумы Алексей Корниенко от КПРФ и депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Флеер от ЛДПР.

Досрочные выборы главы региона назначены на 8 сентября. В этот же день жителям Южно-Сахалинска предстоит выбрать новый состав Городского собрания.

Сахалин Сахалинская область

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