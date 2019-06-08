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Митинг за возврат прямых выборов мэров прошел в Южно-Сахалинске

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Санкционированный митинг, заявленный на участие 100 человек, за возврат прямых выборов мэров прошел в субботу утром в Южно-Сахалинске, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Его организаторы - инициативная группа сахалинцев. Собравшиеся выразили недовольство работой мэров муниципалитетов региона, которых после отмены прямых выборов с 19 января 2017 года выбирают муниципальные заксобрания.

"Надеемся, что временно исполняющий обязанности губернатора региона нас услышит и вернет прямые выборы мэров, которых нас лишил предыдущий губернатор", - отметил один из участников митинга.

Собравшиеся также заявили о варварской масштабной вырубке леса в окрестностях Южно-Сахалинска, которая уже несколько лет ведется в рамках туристической территории опережающего развития ТОР "Горный воздух" и грозит городу экологическими проблемами. Выступили против продолжающейся точечной застройки областного центра. А также выразили протест против попытки рейдерского захвата совхоза имени Ленина в Московской области.

В ходе митинга собирались подписи под обращением вернуть выборы мэров и прекратить вырубку леса. Обращение по всем этим вопросам с собранными подписями, как сообщили организаторы, направят в ближайшее время руководству региона, а также правительству РФ и в Госдуму.

Митинг прошел в течение часа в спокойной обстановке.

Южно-Сахалинск

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