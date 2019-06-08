Газета Sankei сообщила о неготовности Японии согласиться на безвизовую зону

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство Японии не готово принять решение по предложению РФ о введении безвизового режима между Сахалином и Хоккайдо, сообщает газета Sankei.

Как уточняет газета, японское правительство опасается, что, дав положительный ответ, признает принадлежность Курильских островов к территории России. Кроме этого, у японской стороны возникают вопросы по поводу регулирования передвижения граждан РФ и возможности бегства японских преступников на территорию России.

По словам нескольких источников из правительства, данную тему могут затронуть на встрече Владимира Путина и Синдзо Абэ, запланированной на 29 июня в рамках саммита "Большой двадцатки". Источники утверждают, что Москва рассчитывает на соглашение по результатам июньской встречи.

Вопрос безвизового режима между Сахалином и Хоккайдо обсуждается в рамках реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды.