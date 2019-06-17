Регионы предложили лишить "ленивых" малоимущих социальных пособий

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Региональные чиновники предложили скорректировать критерии нуждаемости, лишив социальных пособий тех малоимущих, которые имеют дополнительное имущество и могли бы сдавать его в аренду, а также тех, кто мог бы прокормиться за счет своего огорода, сообщает в понедельник газета "Известия".

Издание ознакомилось с отчетами властей о предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности. Именно региональные власти с 2014 года устанавливают критерии нуждаемости для получения соцподдержки.

Так, в Ивановской области чиновники выделили группу "ленивых" бедных, "которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)".

В регионах полагают, что уровень бедности можно будет снизить за счет корректировки критериев нуждаемости, перестав платить пособия тем, кто может без них обойтись, и направив деньги на поддержку только истинных бедных.

В Кабардино-Балкарии и Татарстане уже скорректировали критерии нуждаемости и перераспределили оставшиеся средства, говорится в докладах этих субъектов. В Татарстане с 1 апреля при выплате пособий на ребенка и выплат на проезд пенсионеров стали учитывать не только доход, но и имущественную обеспеченность: выплат лишились те, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, две и больше машины моложе трех лет, большие квартиры и дачные дома.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов заявил "Известиям", что идея "отнять у недостаточно бедных и отдать нищим" вряд ли значительно скажется на общем уровне благосостояния населения. "Предложение прокормиться с помощью огорода он и вовсе назвал циничным: овощами с собственной грядки не оплатить налоги или квитанцию за ЖКУ, - пишет газета.