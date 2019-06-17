Что произошло за день: понедельник, 17 июня

Бари Алибасов выписан из больницы, цыгане уехали из Чемодановки, в регионах хотят лишить некоторых малоимущих пособий

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич стал замглавы Минэкономразвития. В ведомстве уточнили, что он будет курировать интеграционные вопросы в рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза и СНГ.

- Регионы предложили лишить "ленивых" малоимущих социальных пособий. По информации "Известий", предлагается не выплачивать пособия имеющим дополнительное имущество, которое можно сдавать в аренду, и свой огород.

- Цыгане покинули пензенскую Чемодановку после драки с местными жителями. По данным администрации области, всего уехали около 650 человек. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что обстановка стабилизировалась и основные силы правоохранительных органов выведены. Дело о драке, которая закончилась гибелью местного жителя, взял под личный контроль полпред президента РФ Игорь Комаров.

- Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в возрасте 67 лет, сообщают мировые СМИ со ссылкой на египетское телевидение. По информации телеканалов, Мурси умер после судебного заседания.

- Бари Алибасова выписали из больницы. Его сын сообщил, что продюсера планировали отправить самолетом в Казахстан, но перелет пока отложили. Тем временем мужчина, который вручил родственникам Алибасова чужого кота, частично вернул врученные ему деньги и попросил отдать питомца обратно.

- В ГУ МВД Москвы опровергли сообщения о массовом увольнении сотрудников после дела Голунова. Анонимные телеграм-каналы сообщали, что более 40 полицейских из управления внутренних дел по Западному округу Москвы подали рапорты об отставке. В полиции эти данные не подтвердили. Между тем, "Медуза", в которой работает Голунов, рассказала, что сотрудников издания начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков.

- Иностранные спецслужбы действительно осуществляют кибератаки в отношении стратегически важных секторов российской экономики, сообщил источник в руководстве одного из российских силовых ведомств. В Минэнерго РФ заверили, что российские энергокомпании самостоятельно обеспечивают защиту своих информационных ресурсов от атак извне. В Кремле заявили, что происходящее является кибервойной.