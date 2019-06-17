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Суд отменил арест недвижимости семьи одного из фигурантов "дела Абызова"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте имущества семьи одного из фигурантов дела бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова - экс-члена совета директоров "СИБЭКО" Николая Степанова.

"Суд решил, что арест недвижимого имущества был произведен незаконно и отменил постановление Басманного суда, отправив материал на новое рассмотрение, для того чтобы Басманный суд изменил свое решение", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Степанова Владимир Старинский.

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Он отметидл, что постановлением Басманного суда было арестовано имущество близких родственников Степанова. "Степанову лично это имущество не принадлежит", - подчеркнул адвокат.

Кроме того, по словам Старинского, было арестовано имущество третьих лиц, проданное семьей Степанова еще в 2012 году.

Степанов был задержан в рамках дела об участии в преступном сообществе и мошенничестве, основным фигурантом которого является экс-министр открытого правительства Михаил Абызов. По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).

Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, экс-министр, обманув акционеров "СИБЭКО" и "РЭС", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил у компаний 4 млрд рублей, которые затем были выведены за рубеж.

Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения". Следствие также утверждает, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Никто из обвиняемых по делу не признает вину.

Михаил Абызов в Басманном суде

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Михаил Абызов Николай Степанов

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