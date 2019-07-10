Адвокаты Абызова посчитали аресты его имущества давлением

Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов в Басманном суде Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Защита бывшего министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве, настаивает на незаконности арестов имущества подзащитного.

Один из адвокатов экс-чиновника Александр Аснис заявил, что продолжающиеся аресты имущества Абызова - это давление лично на обвиняемого и на предпринимательские структуры, имущество которых арестовывается.

Так защитник отреагировал на недавние обеспечительные аресты на денежные средства Абызова, в общей сложности составляющие порядка 9 млрд рублей, а также на различное имущество бывшего министра.Как подчеркнул Аснис, блокируются счета и активы компаний, что может привести к остановке выплат зарплат и поставит под угрозу обязательства перед многочисленными контрагентами. По его словам, целые предприятия остаются без средств и возможностей к существованию.

Аснис также настаивает, что стоимость имущества в разы превышает размер претензий к Абызову, а процедура арестов не соответствует закону.

Экс-министру Михаилу Абызову вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество. Он был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.

По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил ОПС. Объем хищений средств оценивается в 4 млрд рублей. Они были выведены за рубеж.