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Экс-полицейский получил в Ижевске 7 лет колонии за сфабрикованное дело о наркотиках

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Устиновский районный суд Ижевска в понедельник вынес приговор бывшему замначальника отдела полиции, инсценировавшему раскрытие дела о сбыте наркотиков для улучшения своих показателей, сообщает пресс-служба управления судебного департамента Верховного суда Удмуртии.

Суд установил, что в феврале 2016 года полицейский сфабриковал уголовное дело о сбыте наркотиков в отношении 52-летнего мужчины, использовав для этого свою марихуану. Он попросил знакомого молодого человека забрать наркотики из своего тайника, сдать в полицию и заявить, что купил их у этого мужчины. После задержания полицейский также подбросил марихуану в одежду своей жертве.

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В сообщении подчеркивается, что полицейский достоверно знал, что задержанный мужчина непричастен к незаконному обороту наркотиков. Сфальсифицировать сбыт он решил для улучшения показателей своей работы. Уголовное преследование невиновного мужчины продолжалось девять месяцев, из них более двух месяцев он провел под стражей.

В отношении полицейского были возбуждены уголовные дела по п. "в" ч. 3 ст. 286 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав с причинением тяжких последствий), ч. 4 ст. 303 (фальсификация результатов расследования в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к преступлению), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Суд назначил экс-полицейскому наказание в виде семи лет колонии общего режима. Ему также запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 2,5 года.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел положительные характеристики полицейского, наличие малолетних детей, участие в боевых действиях, награды, а также состояние здоровья подсудимого и его родителей.

В свою очередь, в пресс-службе МВД по Удмуртии "Интерфаксу" сообщили, что в октябре 2016 года полицейский был уволен "за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел". Его руководители были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ижевск МВД РФ

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