Эксперт заявил минимум о сотне приговоров в год за фальсификацию дел по наркостатьям

Социолог Алексей Кнорре также рассказал "Огоньку", что 26% осужденных в России отбывают срок по статьям, связанным с наркотиками

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российские СМИ за последние пять лет сообщали примерно о 500 случаях привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов за фальсификацию дел по наркостатьям, сообщил социолог, научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета, эксперт проекта Комитета гражданских инициатив "Открытая полиция" Алексей Кнорре.

"Официальной (статистики) нет. Мы занимались контент-анализом СМИ и собирали публикации за последние пять лет, которые говорят о том, что сотрудник правоохранительных органов был задержан, арестован или осужден за фальсификацию, связанную с наркотиками. Набрали примерно 500 случаев. Из них около ста были связаны с тем, что сотрудник полиции подбрасывал наркотики и его за это осудили", - рассказал Кнорре журналу "Огонек" в связи с "делом Ивана Голунова".

На самом деле, по его словам, таких историй гораздо больше, чем попало в средства массовой информации. "Но чтобы такое преступление стало достоянием гласности, человек, которому подбросили наркотики, должен успеть прийти в прокуратуру или следственный комитет, написать заявление. Если его поместили под арест, у него мало возможностей бороться за свои права", - пояснил эксперт.

Он также привел статистику осужденных по наркостатьям. "Сейчас у нас в тюрьмах и исправительных колониях находится 552 188 человек. Из них по статьям, связанным с наркотиками, отбывают наказание 138 260 человек. Это очень много - 26 процентов. Но еще более жуткая картина всплывает, если вникнуть в детали: среди осужденных женщин у нас 32 процента отбывают наказания по преступлениям, связанным с наркотиками", - сообщил Кнорре.

Он уточнил, что подавляющее большинство из осужденных по этим статьям сидит именно за хранение наркотиков: "То есть в распространении люди не участвовали, сверхприбылей на наркотрафике не делали. Проще говоря, за решетку попадают в основном мелкие потребители наркотиков - так устроено законодательство".

При этом эксперт отметил, что в 2018 году, "из больше чем 90 тысяч дел по наркотических статьям было всего 27 оправдательных приговоров".

11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил 13 июня, что в Думе проведут анализ правоприменительной практики по 228 статье (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ). "И сделаем это, не откладывая в долгий ящик", - подчеркнул он.

Он также напомнил, что действующее законодательство регулирует возможность ответственности за фальсификацию доказательств и оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ). Вопрос правоприменения статьи также нуждается в анализе, считает Володин.