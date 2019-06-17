Директор Белгородского НПЗ арестован из-за долгов по зарплате после обращения на "Прямую линию"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод", обвиняемый в невыплате зарплаты 121 работнику, заключен под стражу по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.

Руководителю предприятия Олегу Майорову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, повлекшая тяжкие последствия).

По версии следствия, "с января 2018 года по февраль 2019 года обвиняемый вместо выплаты сотрудникам заработной платы перечислял деньги для расчетов с контрагентами и кредитными организациями с целью сохранения должности, укрепления деловой репутации и повышения своего авторитета", - говорится в сообщении.

Общая сумма задолженности составляет более 21 млн рублей.

Ранее 12 июня сотрудники завода распространили в социальных сетях видеообращение на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказав о проблемах на заводе. "Мы - работники ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод". Начиная с февраля 2018 года, нам стали задерживать заработную плату, сначала это был период с февраля по апрель, а потом с декабря 2018 года по настоящее время. С января этого года завод не работает, объявлен простой с выплатой 2/3 заработной платы, работники сидят дома, но даже эти деньги нам не выплачивают", - говорится в видеообращении.

Позже, 16 июня сотрудники записали повторное видеообращение, в котором заявили, что помещенный в изолятор Майоров "так же, как и весь трудовой коллектив является пострадавшей стороной. Более того, представитель власти прямо заявил, что причиной задержания явилось видеообращение и более ничего!".

Работники завода отмечают, что 15 июня следственный отдел предъявил обвинение генеральному директору уже по более тяжкой части, "признав ранее выпущенное видеообращение отягчающими обстоятельствами (акцией протеста)". Сотрудники предприятия с этим категорически не согласны: "... мы просили помочь погасить задолженность, а не посадить генерального директора, он такой же работник, как и все мы. Протестом это не являлось".

"Ясно, что действия со стороны следственного отдела в отношении Майорова О.С. являются ничем иным, как попыткой создать видимость деятельности перед предстоящей 20 июня "Прямой линией с президентом", но в нашем случае к уголовной ответственности должны быть привлечены собственники завода, но их даже не опросили и не привлекли в качестве соучастников по делу!", - говорится в видеообращении.

"С арестом генерального директора у нас заберут последнюю надежду на то, что завод продолжит свою работу и нам погасят долги", - сказали в обращении сотрудники НПЗ.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" зарегистрировано в 2013 году в Белгородской области, занимается производством нефтепродуктов. 51% уставного капитала принадлежит ООО "Фингрупп" (Москва), еще 49% принадлежит ООО "Энерготрансуголь" (Москва).