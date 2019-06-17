Жители дореволюционных домов в Саратове пожаловались Путину на невозможность переехать

СК начал проверку их жилищных условий

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Жители дореволюционных частных домов в Саратове пожаловались президенту Владимиру Путину на "прямую линию", что их дома непригодны для проживания, а с переселением им долгие годы никто не помогает. По факту начали проверку следователи Следственного комитета, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Проверку начали по результатам мониторинга СМИ.

Расселения добиваются жильцы домов на 14-м Белоглинском проезде. Они утверждают, что их жалобы в инстанции и суды не дали результатов.

Следователи начали осматривать дома, оценивая их состояние, и собираются затребовать всю документацию по этому жилому фонду и опросить всех жильцов и чиновников, которые должны были вовремя организовать расселение.