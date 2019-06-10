Жесткая посадка вертолета на Манхэттене произошла в закрытой для полетов зоне

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Район в нью-йоркском Манхэттене, где вертолет совершил неудачную посадку на вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building, закрыт для полетов авиации, сообщил телеканал NY 1.

Как сообщили телеканалу в Федеральном авиационном управлении США, в этом районе в радиусе более трех километров запрещены полеты из-за непосредственной близости башни Trump Tower.

Ранее в понедельник спасательная служба Нью-Йорка сообщила о том, что в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадку на вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building - здания в нью-йоркском районе Манхэттен.

На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить, людей из небоскреба эвакуировали. Спасатели сообщили, что пилот вертолета погиб.

В Федеральном агентстве авиации США отвергли возможность теракта.