Минобороны РФ опубликовало ролик с перехватом бомбардировщика США

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Перехват стратегического бомбардировщика ВВС США В-52Н российским Су-27 показал официальный канал Минобороны России в ютьюбе.

"Стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США были замечены накануне у государственной границы Российской Федерации в районе Черного и Балтийского морей. Для перехвата самолетов в воздух поднимались российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО Нарушений государственной границы РФ зафиксировано не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в пояснительном тексте к ролику, снятому с борта российского самолёта.

Ранее сообщалось, что российские истребители в понедельник поднимались на "перехват" стратегических бомбардировщиков США над Черным и Балтийским морями, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

До того бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов заявил "Интерфаксу", что географией своих полетов американские летчики сами провоцируют российских военных на ответные предупредительные действия.

"Я считаю, что американцы сами нас провоцируют то в одном направлении, то в другом: в Черном море, на Балтике", - заявлял адмирал.

Су-27 - истребитель четвертого поколения. Разработан в ОКБ Сухого. Этот истребитель положил начало целому семейству самолетов - Су-27СМ, Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30МК, Су-30МК2, Су-33 и др. Созданные на базе Су-27 модификации различного назначения в настоящее время находятся на вооружении ВКС России и более 30 стран.

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress способны нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы.

11 июня Минобороны РФ сообщило "перехвате" российским истребителем приближавшихся к российской границе в районе Балтики самолетов-разведчиков ВВС США и Швеции. Как сообщал "Интерфакс", 10 июня в южной части Балтики началась активная фаза учений НАТО.

4 июня Шестой флот США заявил, что российский истребитель Су-35 "перехватил" самолет США, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, три раза за три часа. Один из "перехватов" был назван военными США небезопасным. Согласно сообщению, российский самолет "проводил высокоскоростной проход непосредственно перед самолетом, что подвергало риску пилотов и экипаж". Отмечается, что самолет США придерживался международных стандартов и "не провоцировал эту российскую активность".

В Минобороны России тогда отвергли заявление американских военных.

7 июня военные России и США обвинили друг друга в опасных действиях в Восточно-Китайском море, где шли параллельными курсами отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ и американская авианосная ударная группа.

Представители Тихоокеанского флота заявили, что маневр американского крейсера Chancellorsville ("Чэнслорсвилл") едва не привел к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов". Между тем, ВМС США опубликовали видео сближения российского и американского кораблей, и обвинили в опасных действиях российскую сторону.