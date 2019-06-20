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Авиация США и Великобритании провела разведку у западных границ РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотник Global Hawk, а также самолеты радиоэлектронной разведки американских и британских ВВС провели разведку возле западных границ России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk, вылетевший с итальянской авиабазы Сигонелла, вел воздушную разведку у границ Псковской, Ленинградской и Калининградской областей. Во время полета он находился в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии. В небе над Литвой беспилотник также приближался к северо-западным границам Белоруссии.

В это время вблизи Калининградской области были замечены самолеты радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V и британских Королевских ВВС Sentinel R1, поднявшиеся с авиабаз в Англии. Они вели разведку у границ Калининградской области в небе над Балтийским морем, а также над Литвой и Польшей. Их полет длился примерно три часа.

Отлетев от границ Калининградской области, британский разведчик также несколько раз подлетал к западным границам Белоруссии в районе польского города Белосток.

Кроме того, у морских границ Калининградской области в четверг также был зафиксирован полет шведского разведывательного самолета Gulfstream 4.

На фоне военно-морских учений НАТО BALTOPS 2019, проходящих в акватории Балтийского моря, американские разведывательные самолеты в последнее время почти ежедневно выполняют полеты у российских границ.

Кроме того, в понедельник вблизи российских рубежей в регионе Балтики совершил полет стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие. Официальный канал Минобороны России в ютьюбе 18 мая опубликовал видео перехвата американского самолета.

Стратегический беспилотник Global Hawk ВВС США аналогичен тому, который накануне был сбит Ираном в районе Ормузского пролива.

США Великобритания ВВС Global Hawk

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