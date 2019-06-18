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Песков прокомментировал конфликт из-за знака на границе Чечни и Дагестана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что пока не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг конфликта на границе Чечни и Дагестана, но внимательно следят за развитием ситуации.

"Там вроде есть решение об отсрочке, поэтому Москва в данном случае не вмешивается. Мы, безусловно, очень внимательно следим за этим вопросом", - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На просьбу прокомментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова относительно конфликта на границе двух республик, в частности, о сломанных пальцах и вырванном языке, пресс-секретарь президента ответил: "Я никак это не комментирую".

10 июня на административной границе Чечни с Дагестаном прошли протесты. Причиной акций стал инцидент с дорожным знаком с надписью "Чеченская республика, Шелковской район", появившимся на въезде в дагестанский Кизляр. Местные жители в ночь на 11 июня этот знак снесли, считая, что его поставили на дагестанской территории. Днем к месту инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. После совещания в администрации Кизлярского района указатель был восстановлен. Напротив него на дагестанской территории было решено установить дагестанский знак.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в инстаграмме видеообращение, в котором раскритиковал дагестанцев, устроивших протесты.

В видео Кадыров призвал жителей Дагестана "не поддаваться на провокации". Он пообещал "поломать пальцы" и "вырвать язык" всем, кто не будет уважать чеченский народ. Так глава Чечни отреагировал на комментарии пользователей из Дагестана под своими постами в соцсети, в которых жители республики якобы оскорбляли чеченцев и его самого.

Дагестан Чечня

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