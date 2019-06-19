Власти Кизляра отвергли обвинения в захвате чеченского участка земли

Спикер парламента Чечни во вторник заявил, что в Генпрокуратуру направлена жалоба на захват этих земель

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Земельный участок у бывшего городского пляжа в Кизляре в соответствии с генеральными планами 1981 и 1994 годов входит в границы городского округа Кизляр и не является незаконно захваченным. Об этом "Интерфаксу" заявил представитель мэрии города Сельминаз Салихова. Она сослалась на заявления главы земельного комитета мэрии.

18 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил журналистам, что власти Кизляра незаконно замежевали и включили в городской округ земли Бороздинского участка Шелковского лесничества Чечни. По его словам, ФГБУ "Рослесинфорг" официально пожаловалось в Генпрокуратуру на захват земель. "Дело идет к судебному разбирательству", - отметил он.

В мэрии Кизляра отметили, что в этом районе произошло наложение земельных участков категории "Земли населенных пунктов" и "Земли лесного фонда".

"Наложение земельных участков произошло на кадастровой карте, которая составлена по границам, определенным генеральным планом города. В связи с этим возник спор между городским округом "город Кизляр", комитетом по лесному хозяйству Дагестана и Минприроды Чеченской Республики. В земельном комитете администрации Кизляра в настоящее время проводится работа по уточнению границ земель лесного фонда в целях мирного урегулирования спора", - сказала Салихова.

По ее словам, границы городского округа в этих координатах были утверждены региональным законом от 12 марта 2012 года N13 "Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан "О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан".

В январе 2019 года Дагестан и Чечня создали специальную комиссию по определению границ между республиками. В апреле спикеры региональных парламентов договорились приостановить внесение сведений о границе в госреестр недвижимости. Позднее спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов заявил, что работы по установлению административной границы между регионами решили отложить на 2020 год.

В июне в соцсетях разошлась видеозапись, на которой группа молодых людей снимает указательный знак "Чеченская Республика - Шелковской район", установленный властями Чечни на административной границе с Дагестаном в районе Кизляра. Это произошло в ночь на 10 июня. Комментаторы в соцсетях высказывали мнение, что знак поставили на территории Дагестана. Главы республик встретились на месте событий и пришли к выводу, что это была провокация с целью ухудшить отношения между ними.

В Ингушетии осенью 2018 года и весной 2019 года прошли массовые протесты против заключения соглашения с Чечней о проведении границ между республиками и обмене приграничными территориями.