Гендиректор Сергиево-Посадского хлебокомбината планировал возобновить его работу

Работникам предприятия с января не платили зарплату, пока комбинат искал покупателей на свой товар

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" Сергей Крыжевский планировал на днях возобновить работу предприятия, но этим планам помешала голодовка нескольких десятков работников. Он рассказал об этом "Интерфаксу".

48 работников хлебокомбината 17 июня объявили сухую голодовку, сообщила ранее "Новая газета". Они потребовали выплаты зарплат за четыре месяца. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", головной структурой предприятия является зерновая компания "Настюша", которая в феврале 2018 года была признана банкротом.

Хлебокомбинат приостановил работу в начале мая 2019 года. Из-за долгов за энергоносители на предприятии отключили свет и газ. Сейчас предприятие находится в стадии банкротства, на нем введено внешнее управление.

Крыжевский связал проблемы предприятия с банкротством "Настюши", которая выкупала у предприятия весь выпекаемый им хлеб. С декабря предприятие пытается само искать покупателей. "Мы проводили аудит, пытались найти инвесторов, но ситуация образовалась тяжелая", - сказал он. За полгода хлебокомбинат нашел несколько частных предприятий, которым продавал хлеб, но торговые сети сотрудничать с ним не стало. В результате завод не смог работать "в плюс".

По словам гендиректора, областное министерство сельского хозяйства помогло комбинату добиться рассрочки выплат за энергоресурсы и был найден покупатель, готовый платить за хлеб авансом. В связи с этим предприятие планировало возобновить производство в ближайшие дня, но все осложнила голодовка.

По его данным, в акции участвуют от 30 до 40 человек, расходиться они не собираются, поэтому "вопрос с зарплатой надо решать сейчас". Люди сказали, что не разойдутся", - отметил Крыжевский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 18 июня поручил вице-премьеру регионального правительства Вадиму Хромову разобраться в ситуации, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Следователи СК возбудили уголовное дело о невыплате зарплат работникам комбината, сообщила пресс-служба областного управления СКР. По версии следствия, работники АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" не получили зарплаты с января 2019 года по июнь, руководство предприятия удерживало выплаты умышленно. В результате предприятие накопило более 14 млн рублей долгов по зарплатам.

Прокуратура Подмосковья взяла расследование на контроль, сообщила "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства Марина Каурова.