Голодающим сотрудникам хлебокомбината пообещали начать выплаты зарплат в конце недели

Предприятие возобновит работу с 24 июня, об этом подмосковные власти договариваются с инвестором

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сергиво-Посадский хлебокомбинат начнет выплачивать сотрудникам долги по зарплатам 20 или 21 июня, пообещал зампред подмосковного правительства Вадим Хромов. Днем ранее работники предприятия начали голодовку, добиваясь выплаты зарплат за четыре месяца. По данным Следственного комитета, зарплату им не платили с января.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил Хромову разобраться в ситуации. По словам вице-премьера, ожидается, что первые деньги для погашения долгов начнут поступать уже в четверг, сначала работникам выплатят зарплаты за один месяц.

С понедельника 24 мая на комбинате должны запустить производство хлеба с помощью дополнительных денег от внешнего инвестора. Хромов собирается встретиться с этим человеком вечером 18 мая.

Администрация региона поможет заводу со сбытом продукции, добавил вице-премьер. По его словам, комбинат должен выйти на объем производства порядка 15 тонн, чтобы "дальше не плодить долги" по энергоресурсам и зарплате.

Чиновники будут контролировать ситуацию на заводе ежедневно.

Ранее "Новая газета" сообщила, что 48 работников Сергиево-Посадского хлебокомбината 17 июня объявили сухую голодовку и требуют погашения долгов по зарплате.

Следственный комитет во вторник возбудил по факту уголовное дело. По версии следствия, руководство хлебокомбината не платило зарплаты работникам умышленно и задолжало им больше 14 млн рублей. Расследование взяла на контроль прокуратура Московской области.

Гендиректор предприятия Сергей Крыжевский связал финансовые проблемы завода с банкротством его головной структуры - зерновой компании "Настюша". Она скупала весь товар, произведенный комбинатом. С декабря "Настюша" закупки прекратила, комбинат искал покупателей на хлеб. В результате предприятие договорилось о поставках нескольким частным предприятиям, торговые сети закупаться у него отказывались, завод перестал работать "в плюс". В мае на заводе отключили свет и газ, и предприятие остановилось.

По словам Крыжевского, он нашел покупателя, который был готов платить за хлеб авансом, а областное министерство сельского хозяйства помогло комбинату добиться рассрочки выплат за энергоресурсы. Он был готов на днях возобновить производство, но все осложнила голодовка.