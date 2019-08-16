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Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца

Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости". В тех торговых точках, где установлены соответствующие терминалы, клиенты банка смогут расплатиться за покупку отпечатком пальца или изображением лица

Чтобы получить эту услугу необходимо зарегистрироваться - вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль и предоставить биометрический образец (отпечаток пальца или изображение лица. Последнее необходимо сделать в отделении банка). После этого карта будет привязана к биометрическому образцу и им можно будет расплачиваться.

Как напоминает издание, эксперимент по продаже товаров по отпечатку начали в конце 2016 года "Азбука вкуса" и Сбербанк, но заметного прироста по количеству покупок или удорожанию среднего чека это не принесло. По данным на январь 2019 года, расплатиться таким образом можно в 20 супермаркетах (11% сети).

В "Азбуке вкуса" рассказали, что в системе было зарегистрировано около 400 человек, 70% которых пользовались биометрическими терминалами регулярно. За все это время не возникало жалоб и претензий, но при этом сама процедура более затратна по времени.

Как напоминают "Ведомости", у Сбербанка уже есть несколько проектов по оплате с использованием биометрии, например, так называемы "Ладошки", с помощью которых родители могут отслеживать вход и выход ребенка из школы, оплачивать питание в учебных заведениях.

Сбербанк

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