Поиск

Шесть жителей Волгоградской области задержаны за хищение нефти на 1,2 млн рублей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали шестерых подозреваемых в хищении сырой нефти из нефтепровода в Жирновском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД в среду.

"Установлено, что в группу входили шестеро жителей Волгограда и Волжского в возрасте от 24 до 52 лет", - говорится в сообщении.

В РоссииНовак рассказал о четырех задержанных по делу о грязной нефти в "Дружбе"Новак рассказал о четырех задержанных по делу о грязной нефти в "Дружбе"Читать подробнее

Отмечается, что подозреваемые перекачивали нефть из незаконной врезки в автоцистерны в темное время суток. Затем похищенная нефть перевозилась на территорию Волгограда и продавалась третьим лицам.

Злоумышленники были задержаны в момент перевозки нефти. У них было изъято около 60 тонн похищенной нефти стоимостью почти 1,2 млн рублей, шланги, насосы, компьютерная техника, черновые записи и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража из нефтепровода). Трем активным участникам группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим - в виде подписки о невыезде.

Волгоградская область нефть

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон о компенсациях многодетным семьям ипотечных кредитов

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных судом картин из коллекции Ананьева

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных судом картин из коллекции Ананьева

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Росреестр назвал крайней мерой изъятие земель за нескошенную траву

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в "Шереметьево"

Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в "Шереметьево"

Совбез РФ сообщил об изготовлении террористами оружия на 3D-принтерах

Совбез РФ сообщил об изготовлении террористами оружия на 3D-принтерах

Северокорейские рыбаки попытались остановить российскую яхту в Японском море

Северокорейские рыбаки попытались остановить российскую яхту в Японском море

В правительстве решили собирать данные о загранпаспортах родителей школьников

Власти Кизляра отвергли обвинения в захвате чеченского участка земли

Производители констатировали изменение культуры потребления водки в России

Производители констатировали изменение культуры потребления водки в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');