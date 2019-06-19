Шесть жителей Волгоградской области задержаны за хищение нефти на 1,2 млн рублей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали шестерых подозреваемых в хищении сырой нефти из нефтепровода в Жирновском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД в среду.

"Установлено, что в группу входили шестеро жителей Волгограда и Волжского в возрасте от 24 до 52 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые перекачивали нефть из незаконной врезки в автоцистерны в темное время суток. Затем похищенная нефть перевозилась на территорию Волгограда и продавалась третьим лицам.

Злоумышленники были задержаны в момент перевозки нефти. У них было изъято около 60 тонн похищенной нефти стоимостью почти 1,2 млн рублей, шланги, насосы, компьютерная техника, черновые записи и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража из нефтепровода). Трем активным участникам группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим - в виде подписки о невыезде.