Поиск

Новак рассказал о четырех задержанных по делу о грязной нефти в "Дружбе"

Новак рассказал о четырех задержанных по делу о грязной нефти в "Дружбе"
Фото: ТАСС, Александр Саверкин

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека задержаны и помещены в СИЗО по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства во вторник.

"По итогам проверки найден источник загрязнения - это узел учета "Лопатино" в Самарской области. Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений", - доложил Новак премьер-министру Дмитрию Медведеву.

По словам министра, материалы проверки переданы в Генеральную прокуратуру, по делу работают ФСБ РФ и Следственный комитет. Он отметил, что уголовное дело возбуждено по статьям 158 (кража) , 210 (организация преступного сообщества) и 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) УК РФ.

Грязная российская нефть

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с сильными коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов.

По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. Возбуждено уголовное дело.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая. В понедельник сообщалось, что качественная нефть с линейно-производственной диспетчерской станции "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в украинском направлении.

Минэнерго РФ Александр Новак

Новости по теме

Новости

Песков объяснил недоверие к отчетам чиновников о доходах

В Кремле заявили, что Путин не имеет отношения к прогнозу Глазьева о заселении Донбасса евреями

В Кремле заявили, что Путин не имеет отношения к прогнозу Глазьева о заселении Донбасса евреями

Россельхознадзор запретил молочную продукцию без упаковки с 37 предприятий Белоруссии

Силовики задержали радикалов, нападавших на мигрантов в центральных регионах РФ

Силовики задержали радикалов, нападавших на мигрантов в центральных регионах РФ

Россельхознадзор разрешил ввоз молочных продуктов из Белоруссии без упаковки

Треть россиян испытали удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновников

Треть россиян испытали удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновников
Пожар в торговом центре в Кемерове

Суд по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" начнется 16 мая

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

СМИ узнали о доминирующей версии в расследовании крушения SSJ-100

СМИ узнали о доминирующей версии в расследовании крушения SSJ-100

Глава МЧС проверит готовность Якутии к паводку

Глава МЧС проверит готовность Якутии к паводку

Правительство рассмотрит возможность введения бессрочного вида на жительство

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');