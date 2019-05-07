Новак рассказал о четырех задержанных по делу о грязной нефти в "Дружбе"

Фото: ТАСС, Александр Саверкин

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Четыре человека задержаны и помещены в СИЗО по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства во вторник.

"По итогам проверки найден источник загрязнения - это узел учета "Лопатино" в Самарской области. Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений", - доложил Новак премьер-министру Дмитрию Медведеву.

По словам министра, материалы проверки переданы в Генеральную прокуратуру, по делу работают ФСБ РФ и Следственный комитет. Он отметил, что уголовное дело возбуждено по статьям 158 (кража) , 210 (организация преступного сообщества) и 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) УК РФ.

Грязная российская нефть

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту".

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом с сильными коррозийными свойствами, используемым как растворитель жиров и парафинов.

По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. Возбуждено уголовное дело.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая. В понедельник сообщалось, что качественная нефть с линейно-производственной диспетчерской станции "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" начала поступать в систему нефтепроводов "Дружба" в украинском направлении.