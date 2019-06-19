В музее Ананьева заявили, что бизнесмен больше не владеет его коллекцией

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) сообщили, что экс-совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев несколько лет назад перестал быть владельцем коллекции музея и здания, в котором она хранится.

Как сообщается на странице института в фейсбуке, Ананьев передал управление ИРРИ коллективу менеджеров. Согласно заявлению, ИРРИ оказал полное содействие судебным приставам-исполнителям и пропустил их в фонды, где хранятся произведения искусства, за исключением картин, которые участвуют во временных внешних проектах.

"ИРРИ считает, что в отношении коллекции Арбитражным судом наложены необоснованные обеспечительные меры, которые парализовали выставочную работу и привели к временному закрытию музея для публики", - заявили в институте, выразив надежду, что ограничения будут сняты, а музей останется независимым. Сейчас институт реализует проекты на партнерских площадках.

Ранее в среду "Интерфаксу" заявили в пресс-службе Промсвязьбанка, что арестованные судом картины из музея Ананьева пропали из хранилища ИРРИ. Сообщалось, что судебные приставы не нашли в хранилище работы Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки, Александра Герасимова. Стоимость таких картин достигает сотен миллионов рублей, отметил сотрудник пресс-службы банка.

В свою очередь сотрудники музея сообщали, что картины были помещены в хранилище и упакованы для транспортировки. По их словам, музей передал картины кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Ананьева.

Ранее Арбитражный суд Москвы арестовал имущество братьев Ананьевых и десяти бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму около 282,2 млрд рублей. Арест стал обеспечительной мерой по иску самого банка к бывшим владельцам и менеджменту об ущербе на такую же сумму. Кроме картин под арест попало здание музея, где они хранились. В связи с этим решением суда ИРРИ закрылся на неопределенный срок.

Банк России 15 декабря 2017 года объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Позднее банк был передан Росимуществу. До санации владельцами кредитной организации были братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.