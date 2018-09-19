Промсвязьбанк сделают агентом правительства по взысканию задолженности и госгарантиям

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк планируется включить в список агентов правительства по вопросам обеспечения возврата задолженности юрлиц, субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, следует из проекта бюджета.

Также Промсвязьбанк планируется сделать агентом по предоставлению госгарантий РФ. По обоим вопросам банк сможет представлять Российскую Федерацию в судах, следует из проекта бюджета.

ЦБ начал санировать Промсвязьбанк в декабре 2017 года. Впоследствии было принято решение, что на его базе будет создан банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, его возглавил Петр Фрадков.

Временная администрация Промсвязьбанка прекратила работу с 6 сентября, сформировано правление и совет директоров, при этом их состав не раскрывается. Официально известно, что председателем правления стал Фрадков. Ранее Промсвязьбанк был передан от Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора Росимуществу.

На базе Промсвязьбанка планируется создать кредитную организацию для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК.