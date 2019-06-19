В Минкультуры решили не вмешиваться в ситуацию с пропажей картин из музея Ананьева

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ не будет вмешиваться в ситуацию с пропажей арестованных судом картины из музея экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которые исчезли из хранилища Института русского реалистического искусства (ИРРИ).

"Это не входит в полномочия министерства культуры, это частная коллекция, есть определенные дела, которые идут, и полномочий вмешиваться в эту историю у нас нет", - заявил журналистам глава департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

По его словам, в числе произведений искусства, экспонировавшихся в этом музее, были произведения искусства из музейного фонда РФ и из федеральных музеев, таких как Петергоф и Государственный центральный музей современной истории России. Министерство помогло забрать картины. "Мы своевременно были проинформированы и определили эти произведения искусства, и федеральные музеи их забрали", - добавил Кононов.

Как пояснил глава департамента, "это учреждение по своей сути не музей, это частная коллекция, которая не внесена в негосударственную часть музейного фонда РФ".

"Для того, чтобы она была внесена, должно быть соответствующее решение собственника. Насколько мне известно, такого решения нет. Мы заинтересованы в сохранении этого достаточно успешного учреждения, но дело в том, что юридических оснований для вмешательства Минкультуры нет", - уточнил Кононов.

Ранее в среду "Интерфаксу" заявили в пресс-службе Промсвязьбанка, что арестованные судом картины из музея Ананьева пропали из хранилища ИРРИ. Сообщалось, что судебные приставы не нашли в хранилище работы Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки, Александра Герасимова. Стоимость таких картин достигает сотен миллионов рублей, отметил сотрудник пресс-службы банка.

В свою очередь сотрудники музея сообщали, что картины были помещены в хранилище и упакованы для транспортировки. По их словам, музей передал картины кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Ананьева.

В тот же день ИРРИ сообщил в фейсбуке, что Ананьев несколько лет назад перестал быть владельцем коллекции музея и здания, в котором она хранится. В институте заявили, что судебным приставам обеспечили доступ в хранилище, где были все картины, за исключением тех, что участвуют во временных внешних проектах.

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и десяти бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму около 282,2 млрд рублей. Арест стал обеспечительной мерой по иску самого банка к бывшим владельцам и менеджменту об ущербе на такую же сумму. Кроме картин под арест попало здание музея, где они хранились. В связи с этим решением суда ИРРИ закрылся на неопределенный срок.

Банк России 15 декабря 2017 года объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Позднее банк был передан Росимуществу. До санации владельцами кредитной организации были братья Ананьевы.