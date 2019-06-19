Бизнесмену Бойко-Великому предъявили обвинение в хищении $500 тыс.

Вину предприниматель не признает

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение предпринимателю Василию Бойко-Великому по делу о хищении полумиллиона долларов, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Алексей Аверьянов.

"Предъявлено обвинение в хищении 500 тыс. долларов в 2014 году со счета господина Шеина (ч. 4 ст. 160 УК РФ - ИФ) в банке "Кредит-Экспресс". Вину Бойко-Великий не признает", - сказал Аверьянов. По словам защитника, по данной сделке существовал договор займа, который погашен, "о чем имеются расписки".

Адвокат добавил, что Бойко-Великий связывает уголовное преследование со своей "гражданско-общественной позицией".

Аверьянов уточнил, что уголовное дело находится в производстве центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Он отметил, что в четверг следствие может выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении бизнесмена.

Ранее сообщалось о задержании бизнесмена по делу о хищении средств из банка "Кредит-экспресс".

"Формат уголовного дела подразумевает, что человек принимал решения, но он (Бойко-Великий) никаких решений не принимал", - сказал тогда адвокат Аверьянов "Интерфаксу", комментируя публикации.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время Бойко-Великий - руководитель и основной владелец ОАО "Вашъ финансовый попечитель" (принадлежит 46,47% доли в уставном капитале компании). Он также входит в совет директоров АО "Русское молоко" (на 33,34% принадлежит ОАО "Вашъ финансовый попечитель") и является совладельцем ООО "Стройинвест-3".

В свою очередь "Вашъ финансовый попечитель" имеет 10% доли в уставном капитале банка, о котором, предположительно, идет речь в указанном уголовном деле - ООО КБ "Кредит-экспресс", следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Ранее Бойко-Великий был фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении сельхозугодий для "Русского молока". Впоследствии сообщалось, что его уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием состава преступления.