За "Прямой линией" с Владимиром Путиным будут следить 75% россиян

По данным ВЦИОМ, в прямом эфире передачу хотят посмотреть 29% респондентов

Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - За "Прямой линией" с президентом РФ Владимиром Путиным планируют следить 75% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

При этом 29% участников опроса будут внимательно следить за диалогом в прямом эфире от начала до конца, 12% респондентов планируют посмотреть отдельные фрагменты передачи. Более трети опрошенных (34%) не будут следить за диалогом в прямом эфире, но рассчитывают узнать об основных вопросах и ответах из выпусков теленовостей, газет и интернета.

По данным опроса, 10% респондентов не будут следить за трансляцией и новостями по итогам беседы Путина с россиянами.

В целом, 77% россиян сказали, что им было бы интересно посмотреть "прямую линию". Противоположного мнения придерживаются 22% респондентов.

Говоря о деталях, почти две трети россиян (62%) оказались хорошо осведомлены о дате и времени "прямой линии". Каждый четвертый (25%) опрошенный что-то слышал о грядущем мероприятии, но не знал о времени его проведения. По данным ВЦИОМ, 13% респондентов впервые слышат о "прямой линии" с президентом.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 17 июня среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет на федеральных каналах и радиостанциях, а также в интернете 20 июня.