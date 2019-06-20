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"Известия" рассказали о подготовке Путина к "Прямой линии"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин готовится к 17-й ежегодной "Прямой линии" фактически до последней минуты перед трансляцией программы, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, выступившего в эфире Первого канала.

"Несколько дней перед эфиром Владимир Путин традиционно посвящает подготовке к программе, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, этот процесс "продолжается фактически до последней минуты"", - говорится в публикации.

При этом совещание по подготовке к "Прямой линии", которое прошло в Кремле накануне, длилось пять-шесть часов, сообщил пресс-секретарь главы государства.

"Формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе", - констатировал он.

По словам Пескова, которые приводит газета, на некоторые обращения региональные власти и правоохранительные органы отреагировали еще до выхода программы в прямой эфир.

"В этом году, собственно, все начинает сдвигаться с мертвой точки до озвучивания президентом. То есть, стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры", - пояснил пресс-секретарь главы государства в эфире Первого канала.

По имеющимся у издания данным, за сутки до старта "Прямой линии с Владимиром Путиным" количество обращений к президенту превысило 1 млн, но основной объем придет уже непосредственно во время трансляции. По статистике, ежегодно главе государства задают около 2-3 млн вопросов. За все время существования в адрес программы поступило более 34 млн обращений, пишут "Известия".

Владимир Путин

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