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Проблемы, на которые жалуются Путину, в этом году власти начали решать еще до "прямой линии"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Тенденцией нынешнего года при подготовке к "прямой линии" президента РФ Владимира Путина является то, что многие обращения к главе государства начинают решаться еще до начала общения президента с гражданами, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В этом году все начинает сдвигаться с мертвой точки до озвучивания президенту. То есть, стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры", - сказал он в эфире Первого канала. Песков назвал такую тенденцию позитивной.

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Кроме того, пресс-секретарь президента рассказал о том, как глава государства готовится к "прямой линии".

"С момента начала сбора вопросов порционно он получает весь массив. И в последние дни он традиционно посвящает тому, чтобы овладеть тем массивом справочных материалов, которые каждый раз готовятся ему ведомствами, то есть происходит такой апдейт информации. Он сам смотрит какие-то видеообращения, он смотрит то, что приходит, в письменном варианте. И на основе этого потом мы пытаемся понять, есть ли у нас точная информация о той или иной проблеме или нет. Этот процесс продолжается фактически до последней минуты перед "прямой линией", - сказал Песков.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет 20 июня в 12:00 по московскому времени. Вопросы принимаются, начиная с 8:00 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня.

Дмитрий Песков

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