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Путин не согласился с названием "Единой России" "бандой патриотов"

Это зрелые люди, которые принимают ответственные решения во благо народа и страны, считает он

Путин не согласился с названием "Единой России" "бандой патриотов"
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - На "прямой линии" Владимиру Путину задали вопрос, куда Россию ведет "банда патриотов" во главе с "Единой Россией". Он ответил, что не хотел бы использовать такое название.

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По словам президента, у власти стоят "зрелые люди", цель политической карьеры и жизни которых - укрепление страны и улучшение жизни людей. Они берут на себя ответственность в том числе за непопулярные, но нужные решения.

Путин не хотел бы назвать "бандой" тех, "кто стоял у руля в 90-х годах", но напомнил, что в тот период в России была развалена социальная сфера, экономика, оборонка, а страна оказалась на грани гражданской войны, утраты суверенитета и развала. Он отметил, что не все, кто был у власти, несут за это ответственность, но есть и те, результатом работы которых это стало.

"Единая Россия" была образована в 2001 году путем слияния движения "Единство" и избирательных блоков "Отечество - вся Россия" и "Наш дом - Россия".

Владимир Путин Единая Россия 90-е

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