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"Прямая линия" Путина продлилась 4 часа 16 минут

"Прямая линия" Путина продлилась 4 часа 16 минут
Президент России Владимир Путин
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ежегодная "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным продлилась 4 часа 16 минут.

Таким образом, беседа Путина с россиянами продлилась практически столько же, сколько и в 2018 году. Тогда прямая трансляция завершилась спустя 4 часа 17 минут. Рекордное на данный момент время - 4 часа 47 минут (2013 год). Тогда же прозвучало и максимальное число вопросов - 85.

В ходе "Прямой линии" Путин ответил на 70 вопросов. Отличительной чертой нынешней "Прямой линии" стали достаточно продолжительные прямые включения из разных регионов РФ, в ходе которых не только звучали вопросы граждан, но и иллюстрировались проблемные ситуации.

Как и в прошлом году, в ходе "Прямой линии" президент обращался за комментариями к членам правительства и представителям органов власти на местах. В частности, на вопросы отвечали вице-премьер Алексей Гордеев и глава Минздрава Вероника Скворцова.

К концу "Прямой линии" количество обращений к президенту превысило 2 млн 600 тысяч. Вопросы к главе государства, в том числе в прямом эфире, прозвучали из 23 регионов страны.

Владимир Путин

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