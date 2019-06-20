Житель Омска, пожаловавшийся Путину на рост платы за мусор, переплатил по ошибке

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области ООО "Магит" заявил, что в ситуации с жителем Кировского округа Омска Романом Дмитриевым разбираются экономисты организации.

"Что касается слов омича о том, что плата за май у него выросла со 133 до 266 рублей, то, по предварительной информации, мужчина ошибочно заплатил не той организации за услугу. Сейчас этим вопросом занимаются экономисты оператора", - сообщила пресс-служба ООО "Магнит".

Компания обратила внимание на то, что на кадрах видеозаписи с обращением видна "стихийная мини-свалка", "это, по сути, незаконно сваленные кем-то в кучу отходы". "В настоящее время по адресу, указанному омичом, царит идеальный порядок, и по отзывам местных жителей, проблем с вывозом мусора из их жилого сектора не возникало", - говорится в сообщении.

Оператор утверждает, что люди выкладывают в сеть фотографии давно существующих свалок и тут же критикуют начавшуюся реформу. По мнению "Магнита", реформа подтолкнула людей к активным действиям. "Они стали требовать наведения порядка, и это одна из целей реформирования отрасли ТКО - повышение социальной активности общества и каждого жителя в решении экологического вопроса", - говорится в сообщении.

При этом "Магнит" не скрывает, что санитарными площадками для сбора ТКО город обеспечен лишь наполовину. "Оказывать услугу в таких условиях, когда мусор фактически неоткуда забрать и возчики собирают пакеты вручную, сами подметают и грузят отходы с земли, а не из контейнеров - очень сложно", - констатирует оператор.

В настоящее время идет строительство контейнерных площадок за счет средств регионального бюджета. Кроме того, около 7 тыс. контейнеров закуплены и установлены.

"К концу лета, когда будут построены и организованы контейнерные площадки повсеместно, жители частного сектора и сельских районов области смогут почувствовать и увидеть первые результаты мусорной реформы", - сообщила пресс-служба "Магнита".

Жалоба жителя

На "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным обратился житель Омска Роман Дмитриев, который пожаловался на ситуацию с вывозом мусора в частном секторе Кировского округа Омска и рост тарифов. Дмитриев рассказал, что до 1 апреля, когда стартовала "мусорная реформа" в регионе, они платили ежемесячно 90 рублей 27 копеек. За апрель счет пришел на 133 рубля, а за май - 266, хотя, по словам Дмитриева, ничего не изменилось.

Путин отметил, что ситуация нуждается в проверке, которой должен заняться ФАС. Следственные органы также начали проверку по информации о завышенных тарифах на вывоз ТКО, поступившей от Романова.

Омская область перешла на новую систему обращения с ТКО с 1 апреля, несмотря на существовавшие сложности, в том числе неготовую инфраструктуру, недостатки территориальной схемы по размещению отходов, некорректные нормативы накопления ТКО. ООО "Магнит" было выбрано регоператором по обращению с ТКО в 2018 году.

Тариф на вывоз мусора для населения утвержден на уровне 133 рублей за человека.