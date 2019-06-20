Путин подтвердил присутствие частных охранных компаний в Сирии

Президент подчеркнул, что сотрудники этих компаний рискуют жизнями и отбивают месторождения у террористов, но государство они не представляют

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президента Владимира Путина после "прямой линии" спросили о возможности посмертного присвоения статуса участника боевых действий россиянам, которые, по утверждению СМИ, погибли в Сирии как наемники связанной с Евгением Пригожиным компании.

Президент ответил, что в Сирии находятся сотрудники частных охранных компаний, к государству эти люди отношения не имеют.

"Что касается частных компаний, в том числе частных охранных компаний, под эгидой которых действуют там люди, о которых вы упомянули, а они там действительно присутствуют, - это не государство российское, и они не являются участниками боевых действий, к сожалению или к счастью", - сказал Путин.

По его сведениям, сотрудники таких компаний решают "народнохозяйственные задачи", "связанные с экономической деятельностью - с добычей нефти, с освоением месторождений". Он признал, что эти охранники рискуют жизнью и способствуют борьбе с терроризмом, так как отбивают месторождения "у игиловцев" (ИГ, "Исламское государство", террористическая группировка, запрещена в России).

"Но это не российское государство, и не российская армия, поэтому мы здесь ничего не комментируем", - подчеркнул он.

В декабре 2018 года на большой пресс-конференции Путин на вопрос о законности ЧВК "Вагнер" также говорил, что это частная охранная компания, ее сотрудники должны оставаться в рамках закона и частный охранный бизнес запрещать при этом нецелесообразно. "По поводу присутствия их где-то там, за границей, если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты", - говорил он.