В Генпрокуратуре переадресовали СКР вопросы о казни сирийца "бойцами ЧВК"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Проверка причастности россиян к казни сирийца, вероятно, относится к компетенции Следственного комитета, заявил замгенпрокурора Александр Буксман. Журналисты его спросили, будет ли проведена прокурорская проверка видеозаписи казни.

"Новая газета" 21 ноября опубликовала расследование записи, которая появилась в интернете в 2017 году. На ней четыре человека, говорящие по-русски, избивают мужчину кувалдой. Затем показано, что убитому отрезают голову, отрубают руки лопатой, тело вешают за ноги и поджигают, сопровождая эти действия смехом и одобрительными комментариями.

"Новая газета" установила, что один из участников казни, лицо которого было открыто, - это бывший сотрудник ставропольской патрульно-постовой службы, поступивший в ЧВК "Вагнер". Арабские СМИ считают, что казненный дезертировал после мобилизации в резерв армии президента Сирии Башара Асада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг говорил, что в Кремле не видели эту запись. Однако он выразил уверенность, что инцидент не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии и российским военным.