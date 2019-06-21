Восьмой бизнесмен из "списка Титова" вернулся в Россию

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Россию в пятницу вернулся генеральный директор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, включенный в так называемый "лондонский список" бизнес-омбудсмена и лидера Партии роста Бориса Титова.

"Роман Стародубец стал своего рода заложником даже не своих, а чужих действий. Я надеюсь, что снятие ареста и возвращение Стародубца в Россию позволяет ему более активно участвовать в судебном процессе и более эффективно отстоять свои интересы. Мы, со своей стороны, продолжаем работу по возвращению заявителей на родину, несмотря на все сложности", - говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В начале февраля 2018 года Титов передал президенту Владимиру Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО, а преследование некоторых из них, по мнению экспертов, незаконно.

Стародубец стал восьмым бизнесменом из списка, вернувшимся в Россию. Уголовное преследование предпринимателя началось после его поручительства и залога земельных участков по договору о предоставлении кредитной линии, заключенному в 2012 году между Банком БФА и компанией ЭКОТЕКС, руководителем которой был Евгений Митковец. В ноябре 2012 года представители Банка БФА" сообщили Стародубцу о том, что компания ЭКОТЕКС прекратила платежи и его заложенное имущество оказалось под угрозой. В это же время было возбуждено дело ч. 4 ст. 159 УК РФ против Митковца, который сообщил следователям, что Стародубец является соучастником мошеннической схемы. В июле 2014 года Стародубца объявили в федеральный розыск.

В конце 2016 года ОАО "Банк БФА" продал заложенные земельные участки поручителя за 110 млн рублей и вернул деньги, предоставленные в кредит. Таким образом, Стародубец был лишен своей собственности и при этом стал фигурантом уголовного дела.

Из письма Генпрокуратуры в адрес бизнес-омбудсмена от 13 марта 2019 года следует, что в мера пресечения в виде заключения под стражу отменена, международный розыск прекращен и предприниматель может беспрепятственно вернуться в Россию, сообщили в пресс-службе Титова.