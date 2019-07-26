СКР прекратил дело против предпринимателя из "лондонского списка" Титова

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - СКР прекратил уголовное преследование предпринимается Александра Ярчука, обвиняемого с 2015 года в уклонении от уплаты налогов почти на 1 млрд рублей.

Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу прекратило уголовное дело в связи с тем, что до судебного разбирательства ущерб, причиненный бюджету РФ, возмещен в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Следствие считало, что бывший гендиректор ООО "Фирма "Гравитон" (Краснодарский край) Александр Ярчук завысил расходы возглавляемой им организации, тем самым уклонившись от уплаты НДС и налога на прибыль.

В пресс-службе бизнес-омбудсмена отметили, что сумма ущерба постоянно менялась. Согласно последнему постановлению о привлечении Ярчука в качестве обвиняемого (вынесено 5 февраля 2019 года) сумма составила 967 млн рублей. Но все недоимки, пени и штрафы ООО "Фирма "Гравитон" были погашены к этому времени. У налоговых органов претензий не осталось. Это подтверждалось уведомительным письмом УФНС по Краснодарскому краю.

После возбуждения дела Ярчук уехал в Австрию. В январе 2016 года его объявили в международный розыск. В ноябре он был задержан в Вене и отпущен под залог. Российская прокуратура начала процедуру экстрадиции, однако в 2018 году австрийская сторона в экстрадиции отказала.

В апреле 2019 года Ярчук, будучи в Австрии, обратился к уполномоченному и после проведённой проверки был внесен в "лондонский список".