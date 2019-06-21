Губернатор Алиханов поддержал руководителя калининградской "Экозащиты", покинувшую Россию

Он предложил организации денег на выплату штрафов, но призвал ее зарегистрироваться в качестве иноагента

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил в поддержку руководителя экологической организации "Экозащита!" Александры Королевой, которая уехала из России из-за заведенных на нее пяти уголовных дел. В частности, он обещал организации помочь с деньгами на выплату штрафов. Обращение на эту тему он выложил в инстаграме.

"Сегодня планирую встретиться с ее (Александры Королевой - ИФ) калининградскими коллегами и внести свою небольшую финансовую лепту в то, чтобы были погашены ее штрафы, за которые в отношении Александры Евгеньевны были возбуждены уголовные дела. Конечно, призываю всех наших граждан, неравнодушных к вопросам экологии и не только, наших предпринимателей помочь Александре Евгеньевне, "Экозащите", погасить эти долги", - сказал он.

Также губернатор призвал организацию исполнить закон и зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Он заверил, что работе "Экозащиты" это никак не помешает.

Глава региона напомнил, что Королева сделала для Калининграда много полезного, в том числе в качестве члена общественного совета при областном министерстве природных ресурсов и экологии. Он выразил надежду, что в дальнейшем "защищать экологию Балтийского моря" они будут вместе.

19 июня Королева сообщила телеканалу WDR, что она уехала из России и попросила убежища в Германии. Она пожаловалась на преследование по политическим мотивам в России и сообщила, что "Экозащиту" штрафуют за отказ зарегистрироваться в качестве НКО-иноагента. Поводом для причисления организации к иноагентам стала поддержка со стороны германского Фонда имени Генриха Белля и скандинавского Северного совета (Nordic Council).

В тот же день "Экозащита" сообщила, что на Королеву возбудили пять уголовных дел о злостном уклонении от исполнения судебного решения. Все дела завели в один день в течение сорока минут. Поводом для преследования стали отказ регистрировать организацию в качестве иноагента и неуплата штрафов за это нарушение.

Минюст всего инициировал 28 дел в отношении "Экозащиты" по этому поводу. Общая сумма штрафов и взысканий на декабрь 2018 года составила около 2,2 млн рублей, указали в НКО. Организация, являясь некоммерческой, не может их оплатить. Адвокаты организации сказали "Коммерсанту", что на данный момент задолженность составляет около миллиона рублей.

"Экозащита" продолжает оспаривать статус иноагента в судах, сейчас ее заявление находится на рассмотрении в ЕСПЧ.