Песков назвал условие возобновления авиаперевозок в Грузию

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Кремле назвали условие отмены запрета на авиаперевозки россиян в Грузию, таковым является исчезновение угрозы для их безопасности.

"Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", - сообщил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин подписал в четверг указ, запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии, а туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от реализации туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию,

Как сообщила пресс-служба Кремля, указ, подписанный 21 июня, принят президентом "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

МИД РФ совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено "обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан Российской Федерации и их возвращением в Российскую Федерацию".