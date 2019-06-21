Беспорядки в Тбилиси. Главное

Недовольные граждане собрались у здания парламента и потребовали отставки спикера, возмутившись присутствием в его кресле российского депутата

Мужчина, убегающий от облака слезоточивого газа, примененного полицией Фото: Reuters

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Грузинская оппозиция устроила массовые протесты у здания парламента вечером в четверг.

В этот день в здании проходило заседание Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи православия (МАП) во главе с ее президентом, депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Некоторым депутатам из оппозиционной фракции "Европейская Грузия" не понравилось, что Гаврилова усадили в кресло спикера парламента. Они сорвали заседание и собрались перед зданием вместе со своими сторонниками, выдвинув политические требования.

Телекомпания "Рустави 2" показала кадры, на которых несколько десятков радикально настроенных граждан пытались прорваться к российским депутатам, но после безуспешных попыток стали бросать яйца в их сторону. На фото с протестной акции у людей в руках можно увидеть антироссийские плакаты.

Позднее Гаврилов рассказал "Коммерсанту", что заседание завершили в гостинице, а грузинская сторона принесла извинения за случившееся. Он отказался назвать имена извинившихся депутатов.

Российская делегация добиралась в гостиницу Radisson под усиленной охраной полиции, а затем выдвинулась в Тбилисский международный аэропорт. В четверг вечером российские парламентарии уже были в Москве.

Несколько раз участники митинга пытались прорваться в парламент, но полиция всякий раз останавливала их. Некоторые оппозиционеры бросали в полицейских предметы и пробовали вырвать щиты у них из рук.

Около 2:00 пятницы по местному времени (1:00 по Москве) спецназ начал оттеснять протестующих от здания парламента, продолжая задержания. Когда полиция очистила от протестующих территорию, прилегающую к зданию, они попытались соорудить баррикады, пользуясь подручными средствами из ближайшего парка. В ход пошли столы, стулья и мусорные баки. Полицейские продолжили разгон со специальными средствами.

Оппозиционеры ворвались в один из офисов правящей партии "Грузинская мечта", устроили разгром и сожгли партийные флаги. К этому моменту на проспекте

Руставели не было лидеров оппозиции. По сообщениям телеканалов, действия протестующих стали

неуправляемыми.

К утру полиция смогла разогнать митинг. Городские службы начали расчищать территорию рядом со зданием парламента после беспорядков. В это же время часть оппозиционеров начала возводить баррикады рядом с филармонией, перегородив дорогу автобусом. В ход пошли мусорные баки.

Повод для митинга

Часть грузинских политиков сочла неуважением к государственным символам то, что Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента. В грузинских СМИ появилась информация о том, что Гаврилов якобы участвовал в боевых действиях против Грузии на стороне Абхазии. Сам Гаврилов опроверг ее и сказал, что никогда не воевал в горячих точках, не носил оружие и не бывал в Абхазии с момента объявления независимости.

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе пообещал, что грузинские организаторы сессии МАП извинятся перед грузинским народом за ее проведение в парламенте Грузии.

Требования протестующих

Оппозиционеры потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, который на тот момент был в Баку с официальным визитом. Кобахидзе заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП в здании парламента. "Россия является страной, которая оккупировала 20 процентов наших территорий и официальный представитель этой страны, член российского парламента сидел в кресле спикера парламента Грузии, что было тяжелой картиной. К сожалению, у меня не было возможности быстро отреагировать исходя из того, что не нахожусь в Грузии. Мне сообщили об этом факте и как только я узнал, сразу же потребовал приостановить сессию и не допустить ее продолжения в такой форме", - сказал Кобахидзе журналистам в Баку. Он назвал выступление Гаврилова с места спикера "абсолютно неприемлемым". Спикер отказался покидать свой пост.

Позднее организаторы митинга добавили в список требований отставку главы МВД Георгия Гахария и главы Службы государственной безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури.

Пострадавшие

До начала разгона митинга Минздрав Грузии сообщил о 17 пострадавших гражданских лицах и 38 сотрудниках правоохранительных органов. Среди них есть журналисты различных СМИ. Грузинский Первый канал сообщил о своих четырех пострадавших сотрудниках – трех операторах и корреспонденте, которые госпитализированы. О пострадавших журналистах сообщила грузинская телекомпания "Рустави-2" и грузинское информационное агентство "Интерпрессньюс". Один из журналистов лишился глаза из-за попадания резиновой пули.

Как минимум трем пострадавшим провели операции в одной из клиник.

Один из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение Роман Гоциридзе сообщил о более чем ста пострадавших гражданах.

Реакция власти

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибыл к протестующим еще вечером. Он выступил с заявлением по завершении разгона, оценив оппозиционные силы, руководившие атакой на парламент и полицейских как деструктивные и реваншистские. Бахтадзе пообещал

принять правовые меры против их лидеров. Он выразил сожаление из-за того, что простые граждане и полицейские пострадали после действий безответственной оппозиции.

Глава правительства признал, что в его партии "Грузинская мечта" тоже допустили ошибки, позволив российским депутатам выступать в здании парламента.

Реакция церкви

Грузинская патриархия выпустила заявление, в котором призвала власти страны к максимальной сдержанности по отношению к участникам митинга перед зданием

парламента. Церковь призвала людей проявить благоразумие и не поддаваться на эмоциональный фон, несмотря на то, что "всех беспокоит тема оккупации наших территорий".

В то же время митрополит Чкондидский Петр выразил надежду на досрочные парламентские выборы. Он считает, что этот вопрос должен рассмотреть священный Синод. Петр сказал, что Россия манипулирует и лицемерит, прикрываясь православием

"План Москвы"

Президент Грузии в 2003-2013 годах, а ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили призвал полицию не подчиняться приказам действующих властей и "перейти на сторону народа". Он обратился к оппозиционерам с призывом двинуться из всех уголков страны "в сторону Тбилиси", чтобы "убрать Иванишвили от власти в Грузии".

Он назвал действующий режим, партию "Грузинская мечта" и ее лидера Бидзину Иванишвили, промосковской силой. Саакашвили считает, что Грузия должна стать следующей после Украины, Армении и Молдавии в череде стран, освободившихся от российского влияния.

Саакашвили уехал из Грузии в конце 2013 года после поражения на президентских выборах и с тех пор не возвращался домой. Вскоре после отъезда грузинская прокуратура предъявила ему обвинения в превышении должностных полномочий.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила высказывания Саакашвили. Она назвала недопустимой ситуацию, когда гражданин другой страны из-за рубежа призывает полицию к неподчинению власти. По ее мнению, беспорядки устраивают "деструктивные" оппозиционные силы, которые выполняют "план Москвы".

Она исключила "православный союз" России и Грузии. Зурабишвили не верит в союз со страной, "оккупировавшей ее территории" и борющейся "с религией, христианскими правилами".

Саломе Зурабишвили победила на президентских выборах в прошлом году при поддержке партии "Грузинская мечта".

Реакция из-за рубежа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возложил на Грузию ответственность за безопасность участников сессии МАП. По его мнению, Грузия проигнорировала нормы проведения международных мероприятий и "тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов".

Президент Генассамблеи МАП Сергей Гаврилов обратился к грузинскому народу со словами "в будущем мы сможем улучшить наши отношения. Я уверен, что общество Грузии, независимо от внутриполитической ситуации, может дать ответ экстремистам, которые пытаются изолировать и дискредитировать вашу страну".

Посольство США в Грузии выступило с призывом ко всем сторонам, находящимся у здания парламента Грузии сохранять спокойствие и действовать в рамках конституции республики.

Что такое МАП

Межпарламентская Ассамблея православия (МАП) – международная организация, которая содействует принятию законов, отвечающих интересам православия, усиливает политические меры в деле защиты духовных ценностей православия и активизирует межцерковное общение.

Организация появилась в 1993 году по инициативе парламента Греции. Ее штаб-квартира находится в Афинах. Сейчас в Ассамблею входят 25 стран: Албания, Армения, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Болгария, Греция, Грузия, Иордания, Казахстан, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Молдавия, Палестина, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Сирия, Украина, Финляндия, Хорватия и Черногория. В заседаниях участвуют депутатские группы и депутаты из Австралии, Аргентины, Египта, Канады, Конго, Мозамбика, Судана, США, Уганды, Чили и Эфиопии.

Сергей Гаврилов избран президентом МАП в 2018 году.

Каждый июнь Генеральная Ассамблея МАП проводит заседание, работой которого руководит избираемый на два года президент. Трижды в год заседает Международный секретариат МАП, формирующий восемь профильных комиссий.

Участникки МАП встречаются с представителями других межпарламентских организаций, решают организационные вопросы внутри церквей и формулируют позицию православной общественности по поводу международных событий, которые касаются ее напрямую.