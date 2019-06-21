Перевозчики обеспечат россиянам досрочное возвращение из Грузии

Если же они не пожелают вернуться до 8 июля, им придется добираться домой через третьи страны

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Россияне, имеющие на руках обратные билеты из Грузии на дату после прекращения авиаперевозок 8 июля, смогут досрочно вылететь на родину без дополнительных сборов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Российские перевозчики, осуществляющие регулярное сообщение с Грузией, организуют на своих самолетах вывоз на родину всех россиян, пожелавших досрочно покинуть страну", - сказал источник.

По его словам, никаких дополнительных расходов на это пассажиры не понесут.

"Те же, кто не пожелает вернуться досрочно и задержится в Грузии после 8 июля, скорее всего, будет вынужден возвращаться на родину за свой счет через третьи страны", - сказал источник.

Окончательно сроки ограничения авиасообщения между Россией и Грузией могут быть определены в выходные.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ, запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии, а туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от реализации туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя постановление, назвал исчезновение угроз для безопасности россиян в качестве условия возобновления авиаперевозок в Грузию.

Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа. МИД РФ совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено "обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан Российской Федерации и их возвращением в Российскую Федерацию".