Ростуризм сообщил, что в Грузии находятся около 1500 клиентов туроператоров

Купившие туры или авиабилеты отдельно россияне имеют право требовать возврата денег

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Грузии находятся около 1500 клиентов туроператоров, они будут возвращаться планово по своим билетам, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Ростуризма.

"На сегодняшний день по линии российских туроператоров в Грузии находится порядка 1500 туристов, их возврат будет осуществлен планово согласно выписанным билетам до 08 июля. Информация о количестве самостоятельных туристов уточняется", - сообщили в пресс-службе.

Купившие туры в Грузию российские граждане имеют право требовать расторжения договора о реализации турпродукта с туроператорами и возврата денег.

"Граждане, заключившие договоры о реализации туристского продукта в Грузию с 21 июня 2019 г. имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении. При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - рассказали в ведомстве.

Как отметили в Ростуризме, граждане, приобретавшие авиабилеты отдельно, вправе обращаться по месту приобретения билетов для возврата денежных средств. При этом для билетов с вылетом до 8 июля деньги возвращаются в соответствии с тарифом, а с вылетом после - в полном объеме.

"Граждане, приобретавшие отдельные туристские услуги (размещение, экскурсии и т.д.), вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей", - добавили в Ростуризме.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии, а туроператорам и турагентам рекомендующий воздерживаться от реализации туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.