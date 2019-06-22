Red Wings закрыла продажи на рейсы в Грузию после 8 июля

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings закрыла продажу билетов на все свои рейсы в Грузию с датой вылета после 8 июля включительно, сообщил перевозчик на своей странице в фейсбуке.

"Всем пассажирам, купившим билеты на эти даты и далее, будет осуществляться возврат полной стоимости авиабилета (применяется процедура "вынужденного возврата авиабилета")", - указано в сообщении.

Для уточнения правил возврата билетов можно обратиться в колл-центр авиакомпании.

Рейсы Red Wings в Грузию до 7 июля включительно будут выполняться по расписанию. При возврате билета с вылетом до указанной даты, применяются правила возврата тарифа.

Как отмечается в сообщении авиакомпании, "Red Wings ожидает уточнений от регулятора по реализации решения руководства РФ касательно временной остановки полетов в республику Грузия с 08.07.2019".

Сейчас Red Wings выполняет рейсы Москва-Батуми-Москва, 3 частоты в неделю. Также планировалось начать полеты с 20 июля из Москвы в Кутаиси.

Ранее о прекращении продаж на билеты с вылетом после 8 июля сообщили "Аэрофлот" и "Победа".

Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в Грузию.

Такое решение было принято после событий 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Из России в Грузию летают "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении РФ рейсы выполняют грузинские авиакомпании "Джорджиан Эйрвейс" и "Майвэй Эйрлайнз".