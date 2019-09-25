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Гендиректор eBay Девин Вениг уйдет в отставку

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay Inc Девин Вениг уходит в отставку, говорится в пресс-релизе компании.

Вениг руководит eBay с 2015 года. О причинах его ухода компания не сообщает.

Временным исполняющим обязанности CEO назначен старший вице-президент компании и главный финансовый директор Скотт Шенкель. eBay начала поиски нового гендиректора среди кандидатов внутри компании и за ее пределами.

Шенкеля на посту финдиректора временно сменит вице-президент Энди Кринг, отвечающий за финансовое планирование и анализ.

Также компания подтвердила прогноз на 2019 год, который предусматривает органический рост выручки на 2-3%, получение скорректированной прибыли в размере от $2,7 до $2,75 на акцию и чистой прибыли в размере от $1,97 до $2,07 на акцию.

Акции eBay дешевеют на предварительных торгах в среду на 1,9%. С начала года капитализация компании подскочила более чем на 40%, до $33,2 млрд.

eBay Девин Вениг

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