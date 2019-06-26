Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Самарский районный суд в среду изменил меру пресечения для одного из фигурантов дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Сергея Баландина с содержания под стражей на домашний арест, сообщили "Интерфаксу" в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест", - сказал сотрудник суда.
Как сообщалось ранее, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин - единственный из четырех арестованных 2 мая фигурантов дела, кто написал явку с повинной.
Фигуранты дела
Самарский райсуд 2 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Баландина, директора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай, ее заместителя Рустама Хуснутдинова, гендиректора ООО "Петронефть актив" Владимира Жоголева, которые являются подозреваемыми по делу о хищениях нефти и загрязнении трубопровода "Дружба".
Еще двое - бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко и бывший бенефициар ГК "Петронефть" Роман Трушев - объявлены в международный розыск в качестве обвиняемых по делу. Суд вынес решение об их заочном аресте.
7 июня были взяты под арест еще четверо новых фигурантов дела. Все четверо - сотрудники "Транснефть-Дружба". Таким образом, фигурантами дела являются 10 человек.
Проблемы с российской нефтью
Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.
Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая.