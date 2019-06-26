Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Самарский районный суд в среду изменил меру пресечения для одного из фигурантов дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Сергея Баландина с содержания под стражей на домашний арест, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест", - сказал сотрудник суда.

Как сообщалось ранее, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин - единственный из четырех арестованных 2 мая фигурантов дела, кто написал явку с повинной.

Фигуранты дела

Самарский райсуд 2 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Баландина, директора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай, ее заместителя Рустама Хуснутдинова, гендиректора ООО "Петронефть актив" Владимира Жоголева, которые являются подозреваемыми по делу о хищениях нефти и загрязнении трубопровода "Дружба".

Еще двое - бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко и бывший бенефициар ГК "Петронефть" Роман Трушев - объявлены в международный розыск в качестве обвиняемых по делу. Суд вынес решение об их заочном аресте.

7 июня были взяты под арест еще четверо новых фигурантов дела. Все четверо - сотрудники "Транснефть-Дружба". Таким образом, фигурантами дела являются 10 человек.