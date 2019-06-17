"Транснефть" отсудит компенсации у виновников загрязнения трубопровода "Дружба"

Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Нефтетранспортная компания "Транснефть" будет в судах добиваться компенсации издержек от загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" от непосредственных виновников аварии. Об этом министр энергетики Александр Новак сообщил телеканалу "Россия 1", текст опубликовали на сайте министерства.

Он напомнил, что "Транснефть" пообещала компенсировать убытки, которые из-за инцидента и прекращения поставок понесли покупатели российской нефти. Потерпевшим предстоит обосновать оценку ущерба.

"Учитывая, что "Транснефть" взяла на себя вопросы компенсации, при этом понятно, что такая ситуация возникла из-за незаконных действий отдельных компаний, физических лиц, я думаю, что "Транснефть", безусловно, будет через различные суды взыскивать те суммы компенсаций, которые она понесет", - сказал министр.

По словам Новака, сейчас задача российской стороны - оперативно довести до кондиционного состояния загрязненную нефть, которая осталась в нефтехранилищах или в отдельных ветках нефтепровода. Эти вопросы прорабатываются с представителями научного сообщества. "Можно эту нефть подмешивать к качественной нефти, не превышая, безусловно, нормативы, чтобы она соответствовала стандартам. Правда, это более длительный процесс. Как один из вариантов там может рассматриваться переработка этой нефти на одном из заводов, и тогда это в более короткие сроки обеспечит просто ликвидацию этих остатков", - сказал он.

Ранее заместитель Новака Павел Сорокин говорил, что механизм компенсации будет примерно такой: компания-грузополучатель будет предоставлять нефтяной компании-грузоотправителю обоснованную оценку ущерба от загрязнения нефти. Грузоотправитель будет перенаправлять эти затраты в "Транснефть", которая будет их компенсировать.

О загрязнении нефти в "Дружбе" хлорорганическими соединениями в середине апреля заявили белорусские получатели нефти. Покупатели начали приостанавливать прием нефти из-за угрозы порчи оборудования. Транспортировку нефти по всем направлениям восстановили 9 июня.

В "Транснефти" заявили, что источником загрязнения стал пункт приема нефти в Самарской области. По факту возбудили уголовное дело. В Следственном комитете считают, что нефть испортили при попытке ее похитить.

По делу проходят десять человек. Шесть из них обвинили в хищении нефти из нефтепровода на сумму не менее 1 млн рублей. Это руководители компаний, на чьих узлах учета было зафиксировано загрязнение. Четверо задержаны и арестованы: генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин. Еще двое - бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко и бывший бенефициар ГК "Петронефть" Роман Трушев объявлены в международный розыск в качестве обвиняемых по делу.

Еще четверо фигурантов дела являются сотрудниками компании "Транснефть-Дружба": замначальника куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник отдела этого управления Роман Якушев, начальник ПСП Лопатино Роман Гладков, инженер ПСП Лопатино Владимир Матюхин.