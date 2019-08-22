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Литовский суд отпустил под надзор фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

У него забрали документы и запретили покидать дом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Окружной суд Вильнюса изменил меру пресечения российскому бизнесмену Роману Ружечко, которого в России подозревают в участии в загрязнении нефтепровода "Дружба" хлорорганикой. Ему заменили арест освобождением с интенсивным надзором и изъятием документов, заявила пресс-секретарь суда Лина Немейкайте.

Ружечко запретят выходить из дома и он должен будет носить электронный браслет. Новую меру пресечения ему назначили на три месяца.

Бывшего гендиректора ООО "Самаратранснефть-Терминал" Ружечко в России объявили в международный розыск. В июле его задержали в Литве по запросу России и 19 июля арестовали. Вину он не признает. Его адвокат утверждает, что в России суд над ним может быть небеспристрастным. Ружечко уже попросил политического убежища в Литве, департамент миграции рассматривает его заявление.

В апреле Белоруссия заявила, что по нефтепроводу "Дружба" в страну начала поступать некондиционная нефть. В ней было превышено допустимое содержание хлорорганических добавок. Из-за форс-мажора прерывались поставки нефти потребителям в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию и страны Балтии, покупатели начали предъявлять претензии из-за убытков.

Оператор нефтепровода "Дружба" "Транснефть" заявила, что нефть намеренно загрязнили в Самарской области. По факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следствие считает, что нефть испортили, чтобы скрыть ее хищение на сумму в миллион рублей. Два фигуранта дела были объявлены в международный розыск, кроме Ружечко, это бывший бенефициар группы компаний "Петронефть" Роман Трушев. Еще несколько человек были арестованы или помещены под домашний арест.

Роман Ружечко Дружба Транснефть Белоруссия роман Трушев Вильнюс Литва

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