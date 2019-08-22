Литовский суд отпустил под надзор фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

У него забрали документы и запретили покидать дом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Окружной суд Вильнюса изменил меру пресечения российскому бизнесмену Роману Ружечко, которого в России подозревают в участии в загрязнении нефтепровода "Дружба" хлорорганикой. Ему заменили арест освобождением с интенсивным надзором и изъятием документов, заявила пресс-секретарь суда Лина Немейкайте.

Ружечко запретят выходить из дома и он должен будет носить электронный браслет. Новую меру пресечения ему назначили на три месяца.

Бывшего гендиректора ООО "Самаратранснефть-Терминал" Ружечко в России объявили в международный розыск. В июле его задержали в Литве по запросу России и 19 июля арестовали. Вину он не признает. Его адвокат утверждает, что в России суд над ним может быть небеспристрастным. Ружечко уже попросил политического убежища в Литве, департамент миграции рассматривает его заявление.

В апреле Белоруссия заявила, что по нефтепроводу "Дружба" в страну начала поступать некондиционная нефть. В ней было превышено допустимое содержание хлорорганических добавок. Из-за форс-мажора прерывались поставки нефти потребителям в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию и страны Балтии, покупатели начали предъявлять претензии из-за убытков.

Оператор нефтепровода "Дружба" "Транснефть" заявила, что нефть намеренно загрязнили в Самарской области. По факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следствие считает, что нефть испортили, чтобы скрыть ее хищение на сумму в миллион рублей. Два фигуранта дела были объявлены в международный розыск, кроме Ружечко, это бывший бенефициар группы компаний "Петронефть" Роман Трушев. Еще несколько человек были арестованы или помещены под домашний арест.