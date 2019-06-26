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Глава Минпромторга объяснил заселение чиновников в люксовые номера гостиниц их доступностью

Расходы министерства на командировки заранее определены бюджетом ведомства

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Расходы Минпромторга на командировки чиновников ведомства вписываются в установленные нормативы, заявил глава ведомства Денис Мантуров. Ранее Transparency International опубликовала расследование о высоких тратах ведомства на поездки чиновников и о том, что министр селится в "президентских" номерах отелей.

"Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Поэтому, что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся", - заявил Мантуров.

Он отметил, что у каждого ведомства есть процедура по отбору компаний, которые организуют командировки чиновников и подбирают им номера в гостиницах. То количество выездов, которое осуществляется ведомствами, в частности нашим ведомством, оно определяется заранее бюджетом министерства, и мы исходим из тех возможностей, из тех параметров, которые заранее согласовываются", - заявил Мантуров.

25 июня Transparency International опубликовала расследование о затратах ведомств на командировки сотрудников и отметила, что эти расходы почти никто не проверяет. По данным организации, Минпромторг потратил на эти цели в 2016-2017 годах 19,2 млн рублей. В материалах сообщается, что Мантуров в рабочих поездках останавливается, в частности, в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн руб. в сутки, люксе Four Season Hotel Mexico City за 479 тысяч рублей и JW Marriott Hotel Zhengzhou за 327 тысяч рублей. Transparency International утверждает, что в Шанхае был снят номер площадью 400 квадратных метров с двухэтажной столовой, гостиной, кабинетом, туалетной комнатой для гостей, гардеробной и сушилкой для ногтей.

Денис Мантуров Минпромторг Шанхай Transparency International

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