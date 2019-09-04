Глава Минпромторга назвал "бредом сумасшедшего" слухи о своей отставке

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не подтверждает информацию о своем уходе с поста министра, которая в среду, 4 сентября, появилась в ряде телеграм-каналов и СМИ.

"Что мне комментировать, это бред сумасшедшего", - сказал Мантуров журналистам после заседания Госсовета в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть эти слухи.

Отвечая на вопрос о возможности возглавить госкорпорацию "Ростех" госкорпорацию вместо ее бессменного руководителя Сергея Чемезова, министр заявил, что "это отдельный разговор". "Я выполняю задачи, которые мне ставят. Задачи такой мне никто не ставил. Я являюсь председателем наблюдательного совета "Ростеха", - сказал Мантуров.

Ранее 4 сентября телеграм-канал "Подъем" сообщил со ссылкой на информированный источник в Минпромторге, что отставка Мантурова намечена на 18 сентября, после чего он может возглавить "Ростех".

Мантуров занимает пост министра промышленности и торговли РФ с мая 2012 года. Чемезов возглавляет "Ростех" с ноября 2007 года.