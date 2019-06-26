Путин принял отставку Евкурова

Врио главы Ингушетии стал экс-прокурор республики Калиматов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин встретился с Юнус-Беком Евкуровым и принял его отставку с поста главы Ингушетии. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, врио главы региона назначен бывший прокурор Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Президент тепло поблагодарил Евкурова за многолетнюю работу на благо республики, отметил его большой вклад в успехи во многих областях и попросил Евкурова на первых порах помогать следующему руководителю республики", - сказал пресс-секретарь.

Евкуров возглавлял регион с 2008 года. Он сказал Путину, что старался, как мог, но не осмеливается оценивать, справился ли он с задачей. "Я осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди", - добавил он и попросил об отставке.

Он выразил готовность "в любом секторе, в любом направлении выполнять задачи в интересах нашей великой страны. Спасибо за будущее доверие".

Путин отметил, что несмотря на остающиеся проблемы, время Ингушетия демонстрирует показатели выше среднероссийских в таких сферах, как строительство и промышленное производство, и что в ней наблюдается оздоровление финансов. По его словам, все это создает благоприятные условия для дальнейшего развития республики.

О намерении уйти в отставку Евкуров объявил 24 июня и объяснил это решение тем, что он должен нести ответственность за разобщенность населения республики. 25 июня Песков отметил, что это заявление не стало сюрпризом для Кремля.

Евкуров подчеркивал, что его решение не было связано с массовыми протестами осени 2018 года и весны 2019 года, участники которых его критиковали за решение утвердить границу с Чечней и обменяться с ней землями.

Махмуд-Али Калиматов с декабря 2015 года руководил Управлением Росприроднадзора Самарской области, до этого три года был советником саратовского губернатора. С 2004 по 2007 годы он был прокурором Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов приходится родным братом Герою России, подполковнику, сотруднику оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алихану Калиматову, погибшему в 2007 году в Ингушетии от рук бандитов.