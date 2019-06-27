Рамзан Кадыров пожелал врио главы Ингушетии достижения стабильности и единства общества

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале пожелал вновь назначенному врио главы соседней Ингушетии Махмуд-Али Калиматову успехов в достижении единства общества.

"Я желаю Махмуд-Али Макшариповичу успехов в решении задач дальнейшего социально-экономического развития Ингушетии, достижения стабильности и единства общества", - написал Кадыров.

Кроме того, в своём телеграм-канале глава Чечни выразил уверенность, что ушедший в отставку прежний глава соседней республики Евкуров "Юнус-Бек Баматгиреевич будет и далее трудиться во благо России и родной Ингушетии".

В среду президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Республики Ингушетия Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности её главы Калиматова.